Diğer
Kategoriler

AK Partili Ünal’dan BM’nin Kudüs kararına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin, “Biz güçlüler olarak istediğimiz şekilde hareket ederiz yaklaşımına da 129 ülkenin cevabı oldu. Bundan sonrası için daha güzel günlerin dünyayı beklediğini düşünüyorum“ dedi.

AK Partili Ünaldan BMnin Kudüs kararına ilişkin açıklama

22 Aralık 2017 11:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin soru üzerine Ünal, “Biz güçlüler olarak istediğimiz şekilde hareket ederiz yaklaşımına da 129 ülkenin cevabı oldu. Bundan sonrası için daha güzel günlerin dünyayı beklediğini düşünüyorum. Özellikle son 3 gün içerisinde hem Trump’ın Amerika'sının hem Netenyahu’nun İsrail’inin açıklamalarına baktığınızda bunlar makul değil. Finans yaptırımı ile ilgili tehditler, makul bir çizgide durmadıklarını gösteriyor. Bu karara ilişkin Amerika’nın ve İsrail’in yaklaşımının ne olduğunu göreceğiz” diye konuştu.

Rıza Zarrab davasına ilişkin de Ünal, “Bu Amerika’daki davada bir yargılamaya dönük, özellikle Türkiye’yi yargılamaya dönük sanki üst mahkemeymiş gibi tutum içerisine girilmesi, bu bir egemenlik ihlali biz bunu kabul edecek olursak. ABD’deki bu davanını doğal hukuk ve uluslararası hukuk açısından doğru olmadığını söyledik. Birilerinin sanıkken tanık durumuna düşmesi, yani burada yanlı konuşacaksak öncelikli olarak bu davanın kendisi yanlış” açıklamasında bulundu.  

Enise Vural

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç