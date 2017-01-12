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AK Partili vekilden dikkat köpek giremez kağıdı

AK Parti Vekili Muhammet Balta'nın CHP'li bir vekil tarafından ısırılmasının ardından Genel Kurul'da "Dikkat köpek giremez" kağıdı görüldü.

AK Partili vekilden dikkat köpek giremez kağıdı

12 Ocak 2017 18:50

TBMM'de Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken, TBMM Genel Kurulu, dün akşam yaşanan arbedenin ardından yeniden gergin başladı.  

CHP SIRALARINA "DİKKAT KÖPEK GİREMEZ" MESAJI

AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın dün çıkan gerginlikte CHP'li bir vekil tarafından ısırılmasının ardından, bugün görüşmeler esnasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır "Dikkat köpek giremez" yazılı afişle Genel Kurul Salonu'nda yer aldı. Satır'ın elindeki kağıdı CHP sıralarına göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca Satır, hazırladığı afile birlikte olduğu bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaşarak altına "TBMM de terör estiren, kürsü işgal eden, burun kıran, bacak ısıran, bize IŞİD diyenlerece cevabımdır" notunu düştü.

Etiketler: ak parti, chp, Mihrimah Belma Satır


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