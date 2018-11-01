AK Parti'li vekile suikast hazırlığındayken yakalanan 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa düzenledikleri operasyonda durdurulan bir araçtaki 3 şahsı gözaltına alınırken araçta mühimmat ele geçirilmiş, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen 10 şüpheli daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilmişti. Şüphelilerin kaldığı evlerinde yapılan aramada ise 5 kilo 17 gramC4 patlayıcı, 2 kilo A4 patlayıcı,7el bombası, Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, Uzi marka silah, Thompson marka otomatik silah, CZ25 marka otomatik silah, 3 susturucu, 3 Baretta marka silah, 1Glockmarka silah, 1Browning marka silah, 2 av tüfeği, çok sayıda şarjör, yaklaşık bin mermi, 1 verici, 2 alıcı devre, 4 elektrikli kapsül, 13 pil ve 2 inşaat eldiveni ele geçirilmişti.

Şinasi İnan

