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AK Partili vekili yıkan haber

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın acı günü.

AK Partili vekili yıkan haber

19 Eylül 2016 00:16

Aslen Giresunlu olan Turan’ın Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan ablası Fatma Keleş, evinin bahçesinde oturduğu sırada arı sokması sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen Keleş’in alerjiye bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Piraziz’in Şeyhli Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek olan Fatma Keleş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da ablası olduğu belirtildi. 

Resul Yanbul


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