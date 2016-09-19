Aslen Giresunlu olan Turan’ın Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan ablası Fatma Keleş, evinin bahçesinde oturduğu sırada arı sokması sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen Keleş’in alerjiye bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Piraziz’in Şeyhli Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek olan Fatma Keleş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da ablası olduğu belirtildi.

Resul Yanbul