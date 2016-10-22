Diğer
Kategoriler

AK Partili vekilin bileği kırıldı

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın, AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısında merdivenlerden düşerek bileğini kırdığı bildirildi.


22 Ekim 2016 10:52

Edinilen bilgilere göre, Milletvekili İbrahim Aydın dün Afyonkarahisar’da termal bir otelde başlayan 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak üzere gece geç saatlerde otele geldi. Aydın aracından inerek otele giriş yapmak isterken, otelin giriş kapısındaki merdiven basamaklarından çıkarken ayağı kayarak yere düştü. Yaşanan kaza sonrasında otelde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerinin Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıkları belirtilirken, daha sonra ambulans ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan milletvekilinin bileğinin kırıldığı kaydedilirken, ayrıca kafasında da meydana gelen kırık sonrası 2 dikiş atıldığı öğrenildi. Aydın'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve bugün öğlen saatlerinde taburcu olarak kampa dahil olacağı kaydedildi.

Derya Yetim - Gökten Ceylan

 

Etiketler: AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!