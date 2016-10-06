Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın kardeşi İsa Karasayar ve işadamı Ali Uysal’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne getirildiler.

Mahkemeye çıkarılan işadamı Ali Uysal ve İsa Karasayar ile 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 17 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyit Aslan