Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » AK Partili vekilin kardeşi FETÖ'den tutuklandı

AK Partili vekilin kardeşi FETÖ'den tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 22 kişiden 5'i tutuklandı.

AK Partili vekilin kardeşi FETÖden tutuklandı

06 Ekim 2016 08:30

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın kardeşi İsa Karasayar ve işadamı Ali Uysal’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne getirildiler.

Mahkemeye çıkarılan işadamı Ali Uysal ve İsa Karasayar ile 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 17 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Seyit Aslan

Etiketler: fetö soruşturması, Hatay


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!