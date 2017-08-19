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AK Partili Yılmaz Tunceli'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye nasıl kabuk değiştirdiyse aslında Tunceli de kabuk değiştiriyor.

AK Partili Yılmaz Tuncelide

19 Ağustos 2017 17:35

Yeter ki biz geleceğimize, huzurumuza sahip çıkalım. Sadece kamu yatırımlarıyla sadece devletin hükümetin yaptığı yatırımlarla bir ilin büyümesi bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Kamu yatırımlarıyla özel yatırımları mutlaka birleştirmemiz lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin merkez ilçe kongresine katılmak için AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte Tunceli'ye geldi. İlk önce Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret eden Yılmaz, şeref defterini imzaladıktan sonra kentle ilgili bilgi aldı. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin ilçe kongresine katıldı.
Tunceli’de huzur, güven ortamı geliştikçe daha güvenli bir ortam daha iyi bir imaj oluştukça çok daha hızlı bir şekilde bu nimetlerin hayata geçtiğini göreceklerini ifade eden Yılmaz, "Bir atılım göreceğiz. Türkiye nasıl kabuk değiştirdiyse aslında Tunceli de kabuk değiştiriyor. Yeter ki biz geleceğimize, huzurumuza sahip çıkalım. Sadece kamu yatırımlarıyla sadece devletin hükümetin yaptığı yatırımlarla bir ilin büyümesi bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Kamu yatırımlarıyla özel yatırımları mutlaka birleştirmemiz lazım. Ama özel yatırımın artmasının yolu da huzur ve güven ortamıdır. Huzur ve güvenin olduğu yerde yatırımlar yapılıyor. Tuncelili birçok iş adamımız var dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde. Niçin gelip buraya yeterince yatırım yapmıyorlar. Bu soruyu sormamız lazım. Herhalde onlar da doğdukları toprakları seviyorlar, Ama sermaye ürkektir" dedi.

Terörle mücadeleye de değinen Yılmaz, "15 Temmuz’ da FETÖ terör örgütüne karşı hep birlikte nasıl tavır koyduysak, diğer terör örgütlerinin hepsine de karşı ortak bir tavır koymamız lazım" diye konuştu. 

Ercan Topaç
 


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