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AK Parti’li Yılmaz’dan FETÖ ile mücadele kararlılık mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ ile mücadele konuları ile ilgili MYK’da bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Bu konularla ilgili mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bir daha 15 Temmuz gibi hadiseler yaşanmaması için gerekli reformları gerçekleştiriyoruz" dedi.

AK Partili Yılmazdan FETÖ ile mücadele kararlılık mesajı

02 Kasım 2016 20:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalara işaret eden Yılmaz, "Güvenlik güçlerimiz koordineli bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürüyorlar. Hükümetimiz bu konudaki kararlılığını devam ediyor. Bu çalışmaların sonucunda çok daha güvenli bir bölge inşa edilecek. Sadece bununla yetinmiyoruz, bir taraftan da bölgenin kalkınması, gelişmesi için çaba sarfediyoruz. Çukur siyasetin yakıp yıktığı bölgelerimizle ilgili çalışmalarımıza önem veriyoruz, gerekli kaynakları tahsis etmiş durumdayız. Terörün yarattığı mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgenin uzun vadeli kalkınmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bölgedeki genç nüfusa işaret etti. Bölgede istihdam imkanlarının artacağını belirten Yılmaz, bölgenin potansiyelinin harekete geçirileceğini ifade etti. İnsan odaklı bir yaklaşım sergilediklerini anlatan Yılmaz, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması gerektiğini ve bu konularda ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirten Yılmaz, toplantıda bu konudaki politikaların teyit edildiğine işaret etti.

Bilirkişilik ile ilgili yasa çalışmalarının bu hafta içinde tamamlanacağını söyleyen Yılmaz, Meclis’in çalışma takvimini devam ettireceğini ve bütçenin 5 Aralık’tan itibaren Meclis’te görüşüleceğini ifade etti.

Yılmaz, FETÖ ile mücadele konuları ile ilgili MYK’da bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Bu konularla ilgili mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bir daha 15 Temmuz gibi hadiseler yaşanmaması için gerekli reformları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Etiketler: cevdet yılmaz


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