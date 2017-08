AK Parti'nin 16. yıl sevinci

Ak Parti İl başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ak Parti'nin kuruluşunun 17. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, AK Parti’nin 15 yıl önce Türk siyasi tarihine devrim niteliğinde yenilikler getirdiğini söyledi. Özkeçeci, geçen 15 yılda Ak Parti'nin millet iradesini kendisine rehber edindiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni Türkiye hedefiyle bugünlere ulaştıklarını belirti. 14 Ağustos 2001 tarihinden günümüze AK Parti’nin azimle, hiç durmadan insan odaklı hizmetler verdiğini anlatan Özkeçeci, “Milletimizden aldığımız büyük güç ile bu yola çıktık. Büyük reformlara imza atarak Türkiye’de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime imza attık. Kurucu genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkemizi çağ atlatan projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır. Bu sevda ile Gaziantep’imizde milletimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti’nin Türkiye siyasi tarihi adına bir milat olduğuna da dikkat çeken Özkeçeci, “Kutlu yolumuzda daha nice yılları hizmet yolunda devirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum. 2002, 2007, 2011 ve 2015 genel seçimleri, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sandıktan her defasında zaferle, her defasında daha da güçlenerek çıkan AK Parti hedef 2023 sloganıyla milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına durmadan ilerlemektedir“ ifadelerini kullandı.

Özkeçeci, AK Parti’nin milletten başka hiç bir meşrutiyet kaynağı kabul etmediğini ve millet üzerinde kayıt dışı egemenlik oluşturmaya çalışan hiç bir odağa da boyun eğmediğini söyyerek, "Türkiye’nin kadim medeniyet birikimiyle evrensel gerçekleri buluşturan, ahlaka, erdeme ve insani değerlere dayalı kuruluş ilkeleri olmuştur. Bu ilkeler bizim siyasetimizin ruhudur. Sevdayla, tutkuyla, vatan aşkıyla 15 yıl önce çıktığımız zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle her türlü zorluğu göğsümüzü siper edip ülkemizi medeniyetin beşiği haline getirme hedefinde durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı dik, alnı ak, yüreği demirden bir parça milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam daha güçlü daha azimli bir şekilde atıyoruz. Partimiz, kuruluşundan geçen bu yıla dek, Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanan bir başarıyla, her defasında daha da büyüyerek, çıtayı her defasında daha da yükseğe çıkartarak milletin sesi olmuş. Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşma arzusu içinde Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımızın Erdoğan'ın açtığı yolda koyduğu hedeflerde ak kadrolarımızla birlikte Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır. 2023 hedefimize 6 yıl kala AK Parti milletten aldığı güçle emin adımlarla yürümektedir. Ülkemiz ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi anlayışıyla, özgürlük inancı ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri içinde yerini alacaktır" diye konuştu.