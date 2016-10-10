21 Ekim de başlayıp 23 Ekim de son bulacak olan AK Parti 23. İstişare ve Değerlendirme toplantısı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Başkan Yurdunuseven, toplantıya önemli isimlerin katılacağını kaydetti. Toplantının gerçekleştirileceği otelin önünde açıklamalarda bulunan Başkan Yurdunuseven, kampın dördüncü defa Afyonkarahisar’da yapılacağını hatırlatarak, “Afyonkarahisar’da inşallah 21-22-23 Ekim tarihlerinde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz 23. Ak Parti İstişare Toplantısını yapacağız. Bulunduğunuz mahalde birkaç otelin bir araya gelerek etrafı güvenlik çemberine alınarak inşallah tüm milletvekillerimiz, kurucu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımızın merkez yürütme kurulu üyelerini, sayın Başbakanımızı ve hükümet kurulu üyelerini ağırlamanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız dördüncü defa. Şimdiden hazırlıklarımız başladı, öncelikle haftaya güvenlik şube ile ilgili Başbakanlık güvenlik korumaları gelecekler onlarla bir güvenlik çerçevesi oluşturacağız. Biz de kendimiz AK Parti ile yönetim kurulu olarak bir heyet oluşturduk. Bu heyet içerisinde o günkü ihtiyaçla ilgili veya istişare toplantısındaki ihtiyaçlarla ilgili her an hazır bir heyetimiz var, inşallah biz de burada hazır bulunacağız. Gelenlere Afyonkarahisar’ın misafirperverliğini, lezzetini, termalini tatmalarına inşallah yardımcı olacağız” diye konuştu.

"YENİ ANAYASA İÇİN AYRI BİR TOPLANTI SALONU KURULACAK"

Gerçekleştirilecek olan kampta çok sayıda önemli konu başlığı altında bir dizi toplantı yapılacağını ifade eden Başkan Yurdunuseven, “AK Parti istişare toplantılarının önemli biz özelliği önümüzdeki 6 aylık dönem içerisindeki AK Parti’nin siyasetini belirlemek, önümüzdeki dönemde yapılacak işleri ve hükümet politikalarını belirlemek. Bunun için kurucu üyelerimiz, kadın, gençlik kollarımıza ve milletvekillerimiz ile birlikte bir istişare toplantısı yapılıyor. Bu toplantı içerisinde bölümler halinde ana başlıklar üzerine toplantılar yapılıyor, ama bunu şu anda ayrıntılı program gelmediği için net olarak söyleyemiyoruz. Ama bize program gelince zannediyorum 3-4 salon halinde farklı toplantı ve görüş alışverişi olacaktır, bu da hükümet ve AK Parti’nin programını belirlemek amaçlı olacaktır. Şu anda bir program gelmedi, ama tahmin ediyorum salonlardan biriside yeni anayasa olacaktır” dedi.

“HÜKÜMETİMİZİN BUNDAN SONRAKİ POLİTİKALARININ DA BURADA ŞEKİLLENMİŞ OLMASI BİZE AYRI BİR GURUR VERECEK”

Hükümetin önümüzdeki dönemlerdeki politikasının yapılacak olan bu kampta şekilleneceğini aktaran Başkan Yurdunuseven, ayrıca kampın kentin tanıtımına da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. “AK Parti’nin 2017 yılı rotası burada mı belirlenecek?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Başkan Yurdunuseven açıklamalarına şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar için bu çok büyük ve önemli bir organizasyon. Çünkü Afyonkarahisar’ı tüm Türkiye’de hatta dünya da reklamını yapmak anlamında güzel bir organizasyon olacak. Bunu da tabi Afyonkarahisar yurt çapında ve dünya çapında öğrenileceği gibi Afyonkarahisar’ın lezzetlerini de bu kurucu üyelerine, hükümetimize ve milletvekillerimize sunma imkanımız olacak. Hükümetimizin bundan sonraki politikalarının da burada şekillenmiş olması bize ayrı bir gurur verecek. Tabi bu Afyonkarahisar için yapılacak organizasyonun çok büyük bir tanıtıma vesile olacağı kanaatindeyim. Tabii yol haritası burada en azından görüş alışverişi ile bir rota çizileceği kanaatindeyim.”