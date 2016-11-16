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AK Parti’nin acı kaybı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gelinliğiyle oy kullanmaya giden Sümeyye Uğur’un genç yaşta hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve AK Partilileri üzdü.

AK Partinin acı kaybı

16 Kasım 2016 15:07

Gemlik AK Parti Teşkilatı ve Gençlik Kolları’nda çeşitli dönemlerde farklı görevler üstlenen Sümeyye Uğur, henüz 30 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü. Uğur’un vefatı Gemlik Ak Parti İlçe Teşkilatı’nı derinden üzerken, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık başta olmak üzere, pek çok partili başsağlığı mesajları yayınladı. Gemlikli olan ve evlenmesinin ardından Sakarya’da yaşayan Sümeye Uğur’un burada da teşkilattan kopmadığı öğrenildi. Sümeyye Uğur'un cenazesi yarın defnedilecek. 

Hurşit Topal

Etiketler: ak parti, bursa, Gemlik


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