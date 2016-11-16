Gemlik AK Parti Teşkilatı ve Gençlik Kolları’nda çeşitli dönemlerde farklı görevler üstlenen Sümeyye Uğur, henüz 30 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü. Uğur’un vefatı Gemlik Ak Parti İlçe Teşkilatı’nı derinden üzerken, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık başta olmak üzere, pek çok partili başsağlığı mesajları yayınladı. Gemlikli olan ve evlenmesinin ardından Sakarya’da yaşayan Sümeye Uğur’un burada da teşkilattan kopmadığı öğrenildi. Sümeyye Uğur'un cenazesi yarın defnedilecek.

Hurşit Topal