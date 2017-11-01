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AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş oldu

Bursa’da Recep Altepe’nin istifasının ardından boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için AK Parti’nin adayı belli oldu.

AK Partinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş oldu

01 Kasım 2017 19:39

 3 ilçe belediye başkanının Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katılımıyla Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ak Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Alinur Aktaş olduğu açıklandı

Bursa’da AK Parti İl Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklaması ve çeşitli araştırmalarla Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Yarın yapılacak seçim öncesi bugün İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım belediye başkanları AK Parti Genel Merkezine çağrıldı. Burada yapılan görüşmelerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali akşam 17.00 sıralarında Beştepe’ye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Bursa'nın yeni başkan adayı Alinur Aktaş olarak belirlendi

Yarın saat 15.00'te yapılacak meclis toplantısıyla yeni başkan seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Büyükşehir Meclisi'nde 70 AK Partili, 13 CHP, 13 MHP, 1 Demokrat Parti, 3 de bağımsız üye bulunuyor.

Alinur Aktaş'ın özgeçmişi

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.
Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası 

Salih Bakıcı

 

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