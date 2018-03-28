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AK Parti’nin büyük kongresi bayram sonrası

Mahir Ünal, AK Parti’nin Büyük Kongresinin Ramazan Bayramından sonra yapılacağını açıkladı.

AK Partinin büyük kongresi bayram sonrası

28 Mart 2018 12:31

NTV’ye konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Kongrenin Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılacağını açıkladı. Ünal, “Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında" dedi. Ünal, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği eleştirilere de cevap verdi. FETÖ konusunda AK Parti’nin kendi içinde gerekli temizliği yaptığını belirten Mahir Ünal, “CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu’nun danışmanı FETÖ’den tutuklandı. FETÖ ağzıyla konuşacaksınız, sonra FETÖ’nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlerken artık gülüyorum” diye konuştu.  

 

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