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AK Parti'nin 'evet' klibi: ‘Evet ile güçlü Türkiye’

AK Parti, 16 Nisan referandumu için hazırlanan 3 şarkı kamuoyuna tanıttı.

AK Partinin evet klibi: Evet ile güçlü Türkiye

25 Şubat 2017 14:25
AK Parti 'evet' klibi: ‘Evet ile güçlü Türkiye’ - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasının detayları Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklandı. Programda, ‘Evet diyoruz’, ‘Milyonlarca evet’ ve ‘Evet ile güçlü Türkiye’ şarkıları olmak üzere toplamda 3 şarkı kamuoyuna tanıtıldı.

AK Partinin evet klibi: Milyonlarca evet şarkısı AK Parti'nin 'evet' klibi: 'Milyonlarca evet’ şarkısı

Öte yandan, yabancı konuklar için simültane çeviri yapıldı. Program boyunca Twitter üzerinden oluşturulan ‘DaimaMilletKararımızEvet’ hastangi zirvede kaldı. Kampanya, vatandaşlara işaret diliyle de anlatıldı. Yıldırım, konuşmasının sonunda torunu Bahar Sena Yıldırım ile sahneden indi. 

Enise Vural

Etiketler: ak parti, ak parti evet klibi, cumhurbaşkanlığı


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