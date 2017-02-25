Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasının detayları Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklandı. Programda, ‘Evet diyoruz’, ‘Milyonlarca evet’ ve ‘Evet ile güçlü Türkiye’ şarkıları olmak üzere toplamda 3 şarkı kamuoyuna tanıtıldı.

Öte yandan, yabancı konuklar için simültane çeviri yapıldı. Program boyunca Twitter üzerinden oluşturulan ‘DaimaMilletKararımızEvet’ hastangi zirvede kaldı. Kampanya, vatandaşlara işaret diliyle de anlatıldı. Yıldırım, konuşmasının sonunda torunu Bahar Sena Yıldırım ile sahneden indi.

Enise Vural