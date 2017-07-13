Akademi Liseli görme engelli Enes’in LYS zaferi

Birinci basamak sınavı YGS’de 6 puan türünde Türkiye derecesi yaparak Kocaeli’ne büyük gurur yaşatan Enes, LYS’de de bu başarısını sürdürdü. Enes, LYS’nin 8 ayrı puan türünde ilk binin içine girerken, Dil 1 Türünde Türkiye 37. oldu. Enes elde ettiği puanlarla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe ve Galatasaray’a gitme şansını yakaladı.

LYS sonuçları Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise’de adeta sevinç yarattı. YGS sınavında Türkiye derecesi yapan Enes, ikinci basamak sınavı LYS’de de öğretmenlerini şaşırtmadı. Görme engelli genç, sınavın 8 ayrı puan türünde ilk bine girmeyi başardı. Enes ayrıca Dil 1 türünde 539, 69373 puan alarak Türkiye 37. oldu. Enes ayrıca, Yabancı Dil 2’de 63, Yabancı Dil 3’te 208, TS 1’de 312, YGS 4’te 325, TS 2’de 452, YGS 3’te 684. ve YGS 2’de 925. olmaya hak kazandı.

Enes elde ettiği bu başarı ile önemli bir şansa sahip oldu. Zira elde ettiği puanlar başarılı öğrenciye Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin kapısını açtı. Enes tercih döneminde Boğaziçi üniversitesinin iki ayrı bölümüne girmeyi garantilerken, ODTÜ, Hacettepe ve Galatasaray Üniversitelerinin de hukuk ya da dil bölümlerini tercih etmeye hak kazandı.

Enes Deniz, Akademi Lise ile 2017 yılının Ocak ayında tanıştı. Görme engelli olan başarılı öğrenciye burada büyük ilgi gösterildi. Enes’in durumu göz önüne alınarak, deneme sınavları tıpkı YGS ve LYS’deki gibi özel olarak gerçekleştirildi. Akademi Lise eğitmenleri de eğitim dönemi boyunca Enes’le birebir ilgilendi.

Uğur Konuk

