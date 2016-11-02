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“Akademik başarı tek başına yeterli değil, çoklu zekâ kavramları da değerli”

Girne Amerikan Üniversitesi Okullar Grubu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Ersoy; eğitim sektöründe aynı başarı kriterlerine sahip bir “grup” olabilmenin oldukça zorlu bir süreç ve iddia içerdiğini belirterek, “öğrenci odaklı 6 okul; 1300’ün üzerinde öğrenci ile hedeflerimize yürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Akademik başarı tek başına yeterli değil, çoklu zekâ kavramları da değerli”

02 Kasım 2016 16:52

Katıldığı özel bir televizyon programında, eğitim sektöründeki gelişmeleri değerlendiren GAÜ Okullar Grubu Başkanı Ersoy; “Okullar grubumuzda kreş, ana okul, ilkokul ve kolej olmak üzere değişik okullarımız var. Yani toplam 6 okuldan oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Okullar grubumuzda; 2 yaşından başlayıp, 17-18 yaşına kadar gelen bir yaş grubu dâhilinde 1300’e yakın öğrencimiz var. 300’e yakın da öğretmen, idari kadromuz ve hizmetlilerimiz de bu sayıya eklenmelidir. Dolayısıyla ‘aile’ derken, ciddi bir aileden bahsediyoruz” İfadelerini kullandı.

Üç yerleşkede; 2 yaşında kreşe başlayan bir öğrencinin; büyük bir aile içerisinde devam edip, hayata hazırlanmasının çok büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Ersoy; “2 yaşından, üniversite, master ve doktoraya kadar giden programlarımız var. Velilerimize de şu mesajı vermek istiyoruz. Öğrencilerimizi sadece kendi üniversitemize hazırlamıyoruz. Tabii ki bu seçimi yaparlarsa, mutluluk duyarız. Onlar, daima bizim bir parçamız. Ama biz öğrencilerimizi, global bir birey olmak için hazırlıyoruz. Bana göre de; akademik başarı çok önemli ama artık çoklu zekâlar konuşuluyor ve bunu dikkate değer buluyoruz. Zekâ, akademik notlar bir kişinin, başarılı olduğunun yegâne kanıtı olmayabilir her zaman. O yüzden, her öğrencimizin kişisel gelişimini ancak kendisine göre tanzim edebilirsek, başarılı olmuş sayılabiliriz. Sadece, akademik başarı üzerinde durmuyoruz, ama akademik başarıyı çok istiyoruz, elde etmek için de çok uğraşıyoruz” dedi.
 

Etiketler: akademik eğitim, eğitim, Girne Amerikan Üniversitesi


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