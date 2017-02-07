İstanbul Bahçelievler’de bulunan İhlas Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç da katıldı.

Hasret yemeğinin ardından gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, İhlas Vakfı’nın kamu yararına çalışan vakıf statüsünü kazandığını ve vakıf tüzüğünde değişiklik yapılarak, ‘üniversite açabilir’ ibaresinin eklendiği bilgisini paylaştı.

İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetleri sunum eşliğinde anlatan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay ise “Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, Allahü teala’nın emirlerine uyar günah işlemez” sözleri çerçevesinde anne babasına, vatana ve millete hayırlı gençler yetiştirmek için 42 yıldan beri çalıştıklarını, İhlas Vakfı’nın yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye hizmet verdiğini, 41 ülkeden gelen 330 civarında öğrenciyi de yurtlarda barındırdıklarını kaydetti.

İhlas Vakfı’nın yurt dışında 14 ayrı ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten Okyay, hayırseverlerin destekleri ile düzenledikleri Ramazan, Kurban ve Afrika’da su kuyusu açma projeleri ve diğer yardım organizasyonları ile on binlerce ihtiyaç sahibinin dualarını aldıklarını ifade etti.

Rıfat Fırat



