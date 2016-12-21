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Akademisyenlerden 'Halep' bildirisi

Bir grup akademisyen, Halep'teki katliamlar üzerine bir bildiri hazırlayarak internet üzerinden imzaya açtı


21 Aralık 2016 13:18

Halep’te son günlerde yapılan katliamlar ve ateşkese rağmen süren saldırılar akademisyenleri de harekete geçirdi. İnternet üzerinden bildiri yayınlayan bir grup akademisyen, meslektaşlarından da imza bekliyor.
Bildiride Halep’te yaşananlarla ilgili yazılacak bütün akademik cümlelerin anlamsız ve geçersiz kalacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun ve acımasız bomba seslerinin bastırdığı Halepli mazlumların çığlıklarını bir şekilde kelimelere dökmenin sorumluluğunu hissetmekteyiz. Henüz, yakın tarihte yaşanmış Srebrenitsa, Hama katliamlarının acısını dindirememenin utancından kurtulamamışken bugün Halep’in gözyaşlarını dahi silemiyoruz. Katledilen bebekler hangi ‘suç önleme’ yaklaşımı dikkate alınarak değerlendirilmeli? Yetim kalan çocuklar, hangi ‘pedagojik’ görüşün konusu olmalı? Namusun kirletilmesi ve kadınların iffetlerini korumak için intiharı tercih eder hale gelmeleri hangi ‘kadın hakkı’ bağlamında ele alınmalı? Atılan bombaların yok ettiği çevre ve tahrip olan doğal yapı hangi ‘ekolojik’ teoriyle izah edilmeli? Yıkılan, yanan kütüphaneler ve tarihi eserler kültür ve şehir tarihçiliğinde nasıl ele alınmalı? İnsani bakışın her şeyin önünde olduğunu düşünen akademisyenler olarak bir kez daha pişmanlık duymamak için bütün kamuoyunu ve idari makamda olanları daha duyarlı ve aktif olmaya davet ediyoruz"
 


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