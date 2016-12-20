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Akademisyenlere FETÖ gözaltısı

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi akademisyenlerine ve idari kadrosuna yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Akademisyenlere FETÖ gözaltısı

20 Aralık 2016 10:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, sabaha karşı İzmir merkezli dört ilde KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. operasyonda aralarında akademisyenlerin ve idari kadronun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Örgütlü suçlar savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
 

Etiketler: fetö, İzmir


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