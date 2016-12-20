İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, sabaha karşı İzmir merkezli dört ilde KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. operasyonda aralarında akademisyenlerin ve idari kadronun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Örgütlü suçlar savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

