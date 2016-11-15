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Akademisyenlere FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 22 akademisyen gözaltına alındı.

Akademisyenlere FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

15 Kasım 2016 13:36

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir ve Konya illerini kapsayan 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önce OMÜ'de görev yaparken açığa alınan aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinin de bulunduğu 2'si kadın 22 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan akademisyenlerin evlerinde yaptıkları aramada cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınanların aralarında 'ByLock' kullananların da bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandığı öğrenildi. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: samsun ondokuz mayıs üniversitesi


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