Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz günü yaptığı darbe girişiminin ardından Konya’da yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 23 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan akademisyenleri gözaltına almak için daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 akademisyen gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 7 akademisyenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.