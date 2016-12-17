Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “17 Aralık 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Gaziantep ve Kilis’te inceleme ve denetlemelerine devam etmiş, müteakiben elim terör saldırısı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gitmiştir. Bu kapsamda Orgeneral Akar, öğleden önce Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan personeli ziyaret ederek icra edilen harekât kapsamında göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıktan dolayı tebrik etmiştir. Personelin sağlık durumları hakkında bilgi alan Orgeneral Akar, personele acil şifalar dilemiştir” denildi.

Akar’ın buradaki ziyaretleri kapsamında Harekat Merkezini denetlediği, Fırat Kalkanı Harekatı ve Terörle Mücadele Harekatına ilişkin gelişmeler hakkında bölgede bulunan komutanlıklardan bilgi aldığı belirtildi.

Akar, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Kd. Başçavuş Volkan Külekçi için 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen şehit uğurlama törenine de katıldı.

Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısının ardından Kayseri’ye geçen Akar’ın, ilk olarak Kayseri Valiliği’ne ziyarette bulunduğu Valilik ziyaretini müteakip olay yerine giderek menfur saldırı hakkında yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Orgeneral Akar, son olarak Kayseri Havaalanında icra edilen şehit uğurlama törenine katıldı.