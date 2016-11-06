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Akar ile Dunford'dan kritik görüşme... Suriye ve Irak’taki son durum...

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında gerçekleşen görüşme hakkında açıklama yayımladı.

Akar ile Dunforddan kritik görüşme... Suriye ve Iraktaki son durum...

06 Kasım 2016 22:27

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında gerçekleşen görüşmelerde; bölgesel güvenlik konuları ile Irak ve Suriye’de meydana gelen son gelişmeler ele alınmıştır. Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasının ve terörizmle mücadelenin müştereken yürütülmesinin öneminin altı bir kez daha çizilmiştir. İcrası başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekâtına, Koalisyon güçlerince hava desteği verilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, yerinden edilmiş halkın Cerablus ve diğer yerleşim yerlerine geri dönüşünün bölgede istikrarın sağlanmasına katkısı dile getirilmiştir” denildi.

Musul Operasyonu ve PYD/YPG’nin bölgedeki faaliyetleri hakkında görüşmelerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Münbiç’ten PYD/YPG terör örgütünün çıkarılması ile Rakka’daki son durum, Musul Harekatı, PYD/YPG terör örgütünün Suriye ve Irak’taki faaliyetleri ve bölgedeki mezhepsel çatışma riski konularında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip dönemde El-Bab ve Rakka başta olmak üzere, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı ortak mücadele yolları görüşülmüştür. Ülkemizin Telafer ve Sincar’daki hassasiyetleri ve konunun tarafımızdan yakinen takip edildiği karşı tarafa iletilmiştir. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün ABD’de devam eden faaliyetleri hakkındaki rahatsızlığımız tekrar dile getirilmiştir.”

Etiketler: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı


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