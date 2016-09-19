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Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hırvatistan’da yapılan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Akar, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

19 Eylül 2016 20:31

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, 17-18 Eylül 2016 tarihlerinde Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak katılımcı ülke genelkurmay başkanlarına bilgi veren Orgeneral Akar, Türkiye’nin harekatı meşru müdafaa kapsamında icra ettiğini, öncelikle sınır güvenliğinin sağlanmasının ve DAEŞ’le mücadelenin hedef alındığını ifade etti.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar


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