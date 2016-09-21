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Akar’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Tank Uzman Onbaşı Burak Türkoğlu’nun baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Akardan şehit ailesine taziye ziyareti

21 Eylül 2016 22:55
Akar’dan şehit ailesine taziye ziyareti - Tıkla İzle

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9 Eylül 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında tanka roket isabet etmesi sonucunda şehit olan Tank Uzman Onbaşı Burak Türkoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Akar’a Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deni Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Şehidin Ankara Sincan’da bulunan baba evinin bahçesine kurulan taziye çadırında aile fertleri ile bir araya gelen Akar, şehidin babası Halil Türkoğlu ile kısa süre sohbet etti.

Taziye çadırının içindeki aile fertlerine ve şehidin yakınlarına hitap eden Akar, “Yoğun bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin doğusunda, güneydoğusunda gerektiği zamanlarda sınır ötesinde kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız, ülkemizde yaşayan 80 milyon insanımızın ve yaklaşık 800 milyon kilometre vatanımızın güven, huzur içinde olabilmesi için bu ülkenin evlatları büyük bir azimle, kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmektedir. Bu faaliyetler sürerken bazı evlatlarımız şehit olmakta bazıları da gazilik rütbesine ermektedirler. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum, tüm aile yakınlarına da sabır diliyorum. Bu mücadele en son terörist bitinceye kadar aralıksız devam edecek. Toprağa düşen yiğitlerimizin kanlarının bir tek damlası dahi zayi olmayacak, hepsinin hesabı sorulacak, soruluyor. Biz ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü sağlarken aynı zamanda bu milletin asaletine, bu milletin tarihine yaraşır bir şekilde, hiçbir masum insanımıza zarar vermeden faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu da bizim askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin kültürünün, ahlakının, terbiyesinin doğal bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu faaliyetler aralıksız devam edecek ve inşallah olabildiğince kısa zamanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, birliğimizi bütünlüğümüzü koruyarak, milletimizin bekasını sağlayarak başarılı bir şekilde sonuçlanacak” şeklinde konuştu.

Akar, şehidin ruhu için okunan dualara eşlik ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar


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