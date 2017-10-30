Akar’ın yanındaki takım elbiseli şahıs kim?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi heyeti, görüntülere ilişkin raporunu hazırladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın darbeciler tarafından darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne götürülmesine ilişkin fotoğraflara raporda yer verildi. Fotoğraflarda silahlı ve tam teçhizatlı darbeci askerlerin Akar’ı helikoptere doğru götürdüğü, eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin de grup arasında yer aldığı ve Akar ile Dişli’nin isimlerine fotoğrafta yer verildiği görülüyor. Grubun arasında bulunan sivil kıyafetli kişi ise "koyu renk takım elbiseli şahıs" diye işaretlendi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"23:04:30’da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahsın, Gnkur.Bşk. Org. Hulusi AKAR olduğu değerlendirilen montlu bir askeri personele refakat ederek, çalışır vaziyetteki 10987 kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahıs ile grubun içerisinde bulunan koyu renk takım elbiseli bir şahsın da helikoptere bindiği, helikopterin saat 23:05:27’de havalandığı...".

HALK TANKLARIN ÜZERİNE ÖRTÜ ÖRTMÜŞ

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimini öğrenen halkın ellerinde Türk bayrakları ile Genelkurmay Karargahına akın ettiği görüntülere yansıdı. Türk bayrakları ile alanda olan halka aldırış etmeyen darbeciler, tanklar ile halkın üzerine yürüdü. Görüntülerde halkın tankların üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştıkları görüldü.

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın - Yağmur Yıldız