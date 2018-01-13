Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

Edinilen bilgiye göre, Kaş Ağullu Mahallesi'nde hizmet veren bir akaryakıt istasyonuna öğle saatlerinde yıldırım düştü. İstasyonun çatısının delen yıldırımın pompaya isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler bu sırada pompadan yakıt almakta olan bir otomobile de sıçrayınca istasyon içerisinde panik oluştu. Görevlilerin yardımıyla araç içerisindeki 3 kişi dışarıya çıkartılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken istasyonda maddi hasar meydana geldi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.