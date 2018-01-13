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Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, akaryakıt istasyonuna düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olay esnasında alev alan bir pompa ile otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

13 Ocak 2018 17:11
Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kaş Ağullu Mahallesi'nde hizmet veren bir akaryakıt istasyonuna öğle saatlerinde yıldırım düştü. İstasyonun çatısının delen yıldırımın pompaya isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler bu sırada pompadan yakıt almakta olan bir otomobile de sıçrayınca istasyon içerisinde panik oluştu. Görevlilerin yardımıyla araç içerisindeki 3 kişi dışarıya çıkartılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken istasyonda maddi hasar meydana geldi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi. 

Etiketler: akaryakıt istasyonu, antalya, Yıldırım

 

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