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Akaryakıt istasyonunda dehşet!

Akaryakıt istasyonunda dehşet!
Akaryakıt istasyonunda dehşet!

Samsun'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesine 2 adet Rambo bıçağı diye tabir edilen bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Olay yerinde bulunan polisler enişteyi ölümden kurtarırken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen ve eniştesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Muhammet Ö.(43), eniştesi Ömer Ü.A.'nın(48) pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., elinde Rambo bıçağı diye tabir edilen 2 adet bıçakla eniştesine saldırdı. Bu sırada Muhammet Ö. eniştesini elinde bıçak kovalamayı sürdürürken, tesadüfen olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olaya müdahale etti. Polisler silah çıkartıp saldırganı yakalayarak Ömer Ü.A.'yı ölümden kurtardı. 

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Ü.A. tedavi altına alındı. 4 yerinden bıçaklanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen eniştesini kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Muhammet Ö., Denizevleri Polis Merkezine götürüldü. 

Muhammet Ö.'nün eniştesini bıçaklama ve kovalaması ile polisin olaya müdahale anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay

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