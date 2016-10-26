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Akaryakıt tankerinden kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de bir akaryakıt tankerinde yapılan aramada 170 bin paket kaçak sigara bulundu.


26 Ekim 2016 12:27

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 42 LR 400 plakalı akaryakıt tankerini detaylı arama yapmak için emniyet müdürlüğü bahçesine götürdü. Tankerde yapılan incelemede gizli bölmelere saklanmış 170 bin paket kaçak sigara bulundu.
Sigaraların, Mersin’e götürülmek üzere Van'dan yüklendiği öğrenildi.

Hırsızlık ve tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunan sürücü Hasan G. (51) gözaltına alındı. 

Kasım Karadağ

Etiketler: akaryakıt tankeri, kaçak sigara


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