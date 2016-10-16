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Akaryakıt zammı bisiklet satışlarını artırdı

Ülke genelinde son bir ay içerisinde akaryakıta uygulanan zam nedeniyle bisiklet satışları önemli ölçüde arttı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bisiklet satışı gerçekleştiren iş yeri sahipleri, akaryakıt zammının kendilerine yaradığını ifade ettiler.

Akaryakıt zammı bisiklet satışlarını artırdı

16 Ekim 2016 10:25
Akaryakıt zammı bisiklet satışlarını artırdı - Tıkla İzle

Türkiye genelinde son bir ay içerisinde akaryakıt ürünlerine uygulanan zam taşıt sürücülerini ulaşımda farklı yöntemlere itiyor. Daha az maliyetli olan bisikletleri tercih eden sürücüler akaryakıt giderlerinde önemli derecede tasarruf ettiklerini belirterek, diğer sürücü arkadaşlarına da bisiklet kullanmayı tavsiye ediyorlar. Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 15 yıldır bisiklet satıcılığı yapan Mehmet İyigün, “Akaryakıtta yaşanan artış nedeniyle bisiklet satışımız artmıştır. Bu nedenle daha sağlıklı bir yaşam için ve tasarruf için tüm taşıt sürücülerine bisiklet kullanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. 

Uğur Kuş

Etiketler: akaryakıt zammı, bisiklet satışı


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