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Akaryakıt zammı sonrası çareyi eşeğe binmekte buldu

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar Beldesi'nde bir vatandaş, son dönemde akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle kent merkezindeki iş yerine eşekle gidip gelmeye başladı.

Akaryakıt zammı sonrası çareyi eşeğe binmekte buldu

06 Kasım 2017 14:49

Afyonkarahisar’da her gün 20 kilometre mesafeyi eşeği ile kat eden Balı Hava isimli vatandaş, Karlos ismini verdiği eşeğinin üzerine tepki amaçlı çok sayıda döviz yapıştırarak, tepkisini böyle dile getirdi. Askeri ücretle çalıştığını ve akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle çareyi eşeğe binmekte bulduğunu belirten Hava, “Son dönemlerde, benzin, motorin ve oto gaza yapılan zamlar artık biz vatandaşları çileden çıkardı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Benim aracım var fakat yapılan zamlar ile birlikte, motorlu taşıt vergisi de hat safhada, aracımıza binemez olduk. İşte sizlerin de gördüğü gibi çareyi eşeğe binmekte buldum. Bizler vatandaş olarak asgari ücretle çalışıyoruz. Akaryakıt alamadığım için kent merkezindeki iş yerime eşeğimle gidip geliyorum” diye konuştu.

Hayati Kanat

Etiketler: Afyonkarahisar, akaryakıt zammı

 

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