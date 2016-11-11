2016 yılında Brent petrolün varil fiyatlarındaki yaşanan oynaklık, ÖTV zammı, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Rusya ile yaşanan kriz gibi nedenler Türkiye’de akaryakıtın hareketli bir yıl geçirmesine neden oluyor. Türkiye’de Ocak ayı başından itibaren 10 aylık süreçte benzine 21 zam 16 indirim, motorine 19 zam 12 indirim yapıldı.

Benzinin litre fiyatı Ocak ayı başında 4 lira 32 kuruşken bugün itibariyle toplam 95,49 kuruş zamla 4 lira 81 kuruşa ulaştı. Benzin yıl başından bugüne yüzde 11,34 zamlandı.

Motorinin litre fiyatı ise 2016 yılına 3 lira 53 kuruş ile başlarken bugün itibarıyla toplamda 60 kuruş zamlanarak 4 lira 13 kuruş oldu. Motorin yıl başından bugüne yüzde 16,99 zamlandı.

Akaryakıtta en yüksek zam görülen ay ise ÖTV zammının yapıldığı Eylül’de gerçekleşti. Eylül ayında benzin fiyatları toplamda 31 kuruş, motorin fiyatlarında ise 25 kuruş zam yapıldı. Akaryakıtta en yüksek indirimin görüldüğü ay Şubat ayı oldu. Pompa fiyatlarına toplamda 47 kuruş indirim yansıdı. Bu indirimin 35 kuruşu benzine 12 kuruşu motorin fiyatlarına yapıldı. Motorin fiyatlarının en fazla düştüğü ay ise Ocak ayı oldu. Ocak’ta pompalara yansıyan indirim toplamda 22 kuruş olarak gerçekleşti.

Benzin fiyatlarına yapılan zamlar:

17 Şubat 8 kuruş

19 Şubat 4 kuruş

24 Şubat 5 kuruş

27 Şubat 6 kuruş

1 Mart 5 kuruş

10 Mart 8 kuruş

11 Mart 6 kuruş

15 Mart 6 kuruş

12 Nisan 7 kuruş

15 Nisan 6 kuruş

27 Nisan 6 kuruş

17 Mayıs 11 kuruş

18 Mayıs 4 kuruş

28 Haziran 1 kuruş

27 Temmuz 6 kuruş

11 Ağustos 5 kuruş

19 Ağustos 9 kuruş

8 Eylül 19 kuruş

10 Eylül 12 kuruş

6 Ekim 14 kuruş

7 Ekim 1 kuruş

Benzin fiyatlarına yapılan indirimler:

14 Ocak 6 kuruş

6 Şubat 7 kuruş

10 Şubat 6 kuruş

11 Şubat 7 kuruş

18 Şubat 4 kuruş

23 Şubat 5 kuruş

25 Şubat 6 kuruş

12 Mart 4 kuruş

9 Nisan 3 kuruş

20 Nisan 7 kuruş

9 Haziran 8 kuruş

29 Haziran 4 kuruş

9 Temmuz 8 kuruş

30 Temmuz 6 kuruş

17 Eylül 6 kuruş

5 Kasım 8 kuruş

Motorin fiyatlarına yapılan zamlar:

23 Ocak 4 kuruş

26 Ocak 7 kuruş

2 Şubat 6 kuruş

5 Şubat 4 kuruş

16 Şubat 7 kuruş

4 Mart 7 kuruş

10 Mart 8 kuruş

12 Nisan 8 kuruş

15 Nisan 6 kuruş

27 Nisan 6 kuruş

13 Mayıs 11 kuruş

21 Mayıs 7 kuruş

6 Ağustos 4 kuruş

13 Ağustos 8 kuruş

18 Ağustos 7 kuruş

8 Eylül 18 kuruş

10 Eylül 7 kuruş

6 Ekim 12 kuruş

12 Ekim 7 kuruş

Motorin fiyatlarına yapılan indirimler:

12 Ocak 8 kuruş

15 Ocak 5 kuruş

21 Ocak 9 kuruş

4 Şubat 5 kuruş

13 Şubat 7 kuruş

31 Mart 8 kuruş

8 Nisan 4 kuruş

9 Temmuz 8 kuruş

30 Temmuz 10 kuruş

4 Ağustos 5 kuruş

3 Kasım 10 kuruş

8 Kasım 5 kuruş