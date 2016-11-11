2016 yılında Brent petrolün varil fiyatlarındaki yaşanan oynaklık, ÖTV zammı, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Rusya ile yaşanan kriz gibi nedenler Türkiye’de akaryakıtın hareketli bir yıl geçirmesine neden oluyor. Türkiye’de Ocak ayı başından itibaren 10 aylık süreçte benzine 21 zam 16 indirim, motorine 19 zam 12 indirim yapıldı.
Benzinin litre fiyatı Ocak ayı başında 4 lira 32 kuruşken bugün itibariyle toplam 95,49 kuruş zamla 4 lira 81 kuruşa ulaştı. Benzin yıl başından bugüne yüzde 11,34 zamlandı.
Motorinin litre fiyatı ise 2016 yılına 3 lira 53 kuruş ile başlarken bugün itibarıyla toplamda 60 kuruş zamlanarak 4 lira 13 kuruş oldu. Motorin yıl başından bugüne yüzde 16,99 zamlandı.
Akaryakıtta en yüksek zam görülen ay ise ÖTV zammının yapıldığı Eylül’de gerçekleşti. Eylül ayında benzin fiyatları toplamda 31 kuruş, motorin fiyatlarında ise 25 kuruş zam yapıldı. Akaryakıtta en yüksek indirimin görüldüğü ay Şubat ayı oldu. Pompa fiyatlarına toplamda 47 kuruş indirim yansıdı. Bu indirimin 35 kuruşu benzine 12 kuruşu motorin fiyatlarına yapıldı. Motorin fiyatlarının en fazla düştüğü ay ise Ocak ayı oldu. Ocak’ta pompalara yansıyan indirim toplamda 22 kuruş olarak gerçekleşti.
Benzin fiyatlarına yapılan zamlar:
17 Şubat 8 kuruş
19 Şubat 4 kuruş
24 Şubat 5 kuruş
27 Şubat 6 kuruş
1 Mart 5 kuruş
10 Mart 8 kuruş
11 Mart 6 kuruş
15 Mart 6 kuruş
12 Nisan 7 kuruş
15 Nisan 6 kuruş
27 Nisan 6 kuruş
17 Mayıs 11 kuruş
18 Mayıs 4 kuruş
28 Haziran 1 kuruş
27 Temmuz 6 kuruş
11 Ağustos 5 kuruş
19 Ağustos 9 kuruş
8 Eylül 19 kuruş
10 Eylül 12 kuruş
6 Ekim 14 kuruş
7 Ekim 1 kuruş
Benzin fiyatlarına yapılan indirimler:
14 Ocak 6 kuruş
6 Şubat 7 kuruş
10 Şubat 6 kuruş
11 Şubat 7 kuruş
18 Şubat 4 kuruş
23 Şubat 5 kuruş
25 Şubat 6 kuruş
12 Mart 4 kuruş
9 Nisan 3 kuruş
20 Nisan 7 kuruş
9 Haziran 8 kuruş
29 Haziran 4 kuruş
9 Temmuz 8 kuruş
30 Temmuz 6 kuruş
17 Eylül 6 kuruş
5 Kasım 8 kuruş
Motorin fiyatlarına yapılan zamlar:
23 Ocak 4 kuruş
26 Ocak 7 kuruş
2 Şubat 6 kuruş
5 Şubat 4 kuruş
16 Şubat 7 kuruş
4 Mart 7 kuruş
10 Mart 8 kuruş
12 Nisan 8 kuruş
15 Nisan 6 kuruş
27 Nisan 6 kuruş
13 Mayıs 11 kuruş
21 Mayıs 7 kuruş
6 Ağustos 4 kuruş
13 Ağustos 8 kuruş
18 Ağustos 7 kuruş
8 Eylül 18 kuruş
10 Eylül 7 kuruş
6 Ekim 12 kuruş
12 Ekim 7 kuruş
Motorin fiyatlarına yapılan indirimler:
12 Ocak 8 kuruş
15 Ocak 5 kuruş
21 Ocak 9 kuruş
4 Şubat 5 kuruş
13 Şubat 7 kuruş
31 Mart 8 kuruş
8 Nisan 4 kuruş
9 Temmuz 8 kuruş
30 Temmuz 10 kuruş
4 Ağustos 5 kuruş
3 Kasım 10 kuruş
8 Kasım 5 kuruş