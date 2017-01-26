Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesi kırsalında bulunan çöplük mevkiinde yemleme yaptıktan sonra, akbabaları görüntülemek için de foto kapanı kurdu. Kurulan foto kapanına yansıyan akbabalar, bırakılan yemden yemek için adeta bir birileriyle yarışıyorlar. Zaman zaman kavga eden akbabalar, yemlerine ortak olmak isteyen yabancı misafirlere ise izin vermiyorlar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, koruma altında olan kızıl akbabalar için yem bıraktıktan sonra foto kapan kurduklarını söyledi. Türkoğlu, "Burası Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesi çöplüğü. Türkiye’de göç etmeden burada yaşayan üç çeşit akbaba bulunmaktadır. Bizlerde her gün gelip burada yemleme yaparak video kapanla görüntü almaya çalışıyoruz. Kurduğumuz foto kapanın amacı, bıraktığımız yemleri yiyip yemediklerini denetlemek hem de nesli tükenen akbabaları kayıt altına almaktır. Kar yağdığından beri yemleme çalışması yapıyoruz. Şu anda da yedi yüz kilogram et bıraktık” dedi.