Akbatı Aile Festivali 12 Mayıs'ta başlıyor

Akbatı, her yıl birbirinden anlamlı projelerle kutladığı anneler ve babalar gününü aile ve çocuk gelişimi alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek söyleşi ve atölyeleri kapsayan özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Akbatı 3'üncü Aile Festivali 12 Mayıs - 9 Haziran 2018 tarihleri arasında ebeveynlerle buluşacak.

Uzman isimler ebeveynliğin püf noktalarını öğretecek

Akbatı 3'üncü Aile Festivali, ‘Ebeveynlerimize destek oluyoruz’ başlığıyla bu yıl özel bir program düzenliyor. Program 12 Mayıs Cumartesi saat 14.00’da Akasya Asıltürkmen’in annelik üzerine keyifli bir söyleşisi ile başlayacak. Cumartesi ve Salı günleri 14.00-15.30 arasında toplam altı etkinliğin gerçekleşeceği Akbatı 3'üncü Aile Festivali’nde, en az dört etkinliğe katılan tüm anne-babalara ise katılım sertifikası verilecek.

Akbatı 3'üncü Aile Festivali programı şöyle;

12 Mayıs , Annelik üzerine keyifli bir söyleşi - Akasya Asıltürkmen

15 Mayıs , En iyi anne sizsiniz - Fatma Tosuntaş Karakuş

22 Mayıs , Enneagram yöntemiyle anne baba olmak - Akif Karakuş

29 Mayıs , Uyumun dansı - Dr. Ayşe Bombacı (Davranış Bilimleri Enstitüsü katkılarıyla)

5 Haziran, Çocuğun güvenli limanı: Anne - Gülşah Ergin (Davranış Bilimleri Enstitüsü katkılarıyla)