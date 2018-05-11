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Akbatı Aile Festivali 12 Mayıs'ta başlıyor

Kurulduğu ilk günden itibaren ebeveynler için alanında uzman isimlerle söyleşi ve etkinlikler düzenleyen Akbatı, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Akbatı Aile Festivali kapsamında ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek, çocukların doğru yetişebilmesini sağlamak amacıyla altı haftalık özel bir program hazırladı.

Akbatı Aile Festivali 12 Mayısta başlıyor

11 Mayıs 2018 13:15

Akbatı, her yıl birbirinden anlamlı projelerle kutladığı anneler ve babalar gününü aile ve çocuk gelişimi alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek söyleşi ve atölyeleri kapsayan özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Akbatı 3'üncü Aile Festivali 12 Mayıs - 9 Haziran 2018 tarihleri arasında ebeveynlerle buluşacak. 

Uzman isimler ebeveynliğin püf noktalarını öğretecek 

Akbatı 3'üncü Aile Festivali, ‘Ebeveynlerimize destek oluyoruz’ başlığıyla bu yıl özel bir program düzenliyor. Program 12 Mayıs Cumartesi saat 14.00’da Akasya Asıltürkmen’in annelik üzerine keyifli bir söyleşisi ile başlayacak. Cumartesi ve Salı günleri 14.00-15.30 arasında toplam altı etkinliğin gerçekleşeceği Akbatı 3'üncü Aile Festivali’nde, en az dört etkinliğe katılan tüm anne-babalara ise katılım sertifikası verilecek.

Akbatı 3'üncü Aile Festivali programı şöyle; 

12 Mayıs , Annelik üzerine keyifli bir söyleşi - Akasya Asıltürkmen
15 Mayıs , En iyi anne sizsiniz - Fatma Tosuntaş Karakuş
22 Mayıs , Enneagram yöntemiyle anne baba olmak - Akif Karakuş
29 Mayıs , Uyumun dansı - Dr. Ayşe Bombacı (Davranış Bilimleri Enstitüsü katkılarıyla)
5 Haziran, Çocuğun güvenli limanı: Anne - Gülşah Ergin (Davranış Bilimleri Enstitüsü katkılarıyla)  

 

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