Kargaların zeki ve kurnaz olduğu peynir ve ceviz çaldığını herkes bilirdi. Ancak bu sefer olay farklı. Metro istasyonunda olan karga kart dolumu gerçekleşen kartı alıp kaçtı. İşe gitmek için Terazidere Metro İstasyonuna gelen Nesibe Koç, kart dolumu yaptıktan sonra biranda kartı elinden düşürdü. O sırada istasyonun tavan demirlerine konan karga, yerdeki kartı alarak yine demirlere tünedi. Metro bulunan insanların gözleri önünde gerçekleşen olay vatandaşlar tarafından önce şaşkınlıkla ardından da komediyle karşılandı.

Nesibe Koç o anları ise şu sözlerle anlattı: ''Sabah erken saatte işe gitmek için metro istasyonuna yöneldim. İstasyonda akbil dolum makinelerinin önünde bekleyen karga dikkatimi çekti. Kart dolumu yaptıktan sonra elimdeki kartı düşürdüm. Kartımı almaya çalışırken benden önce karga sarılıyor. Panik içerisinde ne olduğunu bile anlayamadım. Metrodaki insanlar artı almak için dört döndüler. Güvenlik görevlilerinden yardım istedim ve, “ karga kartınızı bırakırsa size geri göndericeğiz” dediler. İşe vardığımda olayı arkadaşlarıma anlattım ve beni şaşkınlıkla dinlediler'' dedi.

Alev Hamitoğulları