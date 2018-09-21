Akbulut: 'Patent başvuru sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor'

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, Ticaret Bakanlığı'nın yerli üretimi destekleme ve üreticiyi koruma amacıyla Yerli Üretim Logosu'nu tanıtmasının ardından açıklama yaptı.

Akbulut, dünya ile rekabet edebilen, bilim ve teknoloji alanında katma değer üreten Türkiye için; tarımda geleneksel ürün ve değerlerimiz başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasının sağlayacağı katma değerle birlikte bilim; tıp; sanayi, teknoloji ve daha birçok alanda katma değer üretip ekonominin güçlenmesine fayda sağlayabilecek faaliyetleri desteklemek zorunda olduklarını belirtti.

"Daha çok işimiz var"

Özellikle son dönemlerde ekonomi ve kalkınma politikaları ile ilgili yapılan açıklamalarda yerli ve katma değerli üretim, ihracat vurgusu Türkiye'nin geleceğe taşıyacak olan önemli argümanların başında geldiğini bildiren Cumhur Akbulut, "Daha çok işimiz var; Türkiye'de üretilen ürünlerde yerli üretim logosu kullanılma zorunluluğunun yanı sıra yerli üretimin artması, yaygınlaşması için öncelikle yerli üretimin kazanımları hakkında bilinçlenmeli ve bu kültürü yaygınlaştırmalıyız. Bunun için de 80 milyon insanımıza topyekûn görevler düşüyor. Şirket olarak; ‘Türkiye patentle kalkınacak' ilkesinden yola çıkarak Türkiye Patent Harekatı projesi ve #ŞimdiPatentZamanı hashtag'i ile başlattığı sınai mülkiyet alanında yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbulut, 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemi verilerini kapsayan Türkiye patent haritasını ve illerin patent karnesini paylaştı.

En çok patent başvurusu yapılan iller

Verilere göre; 2018 yılında bin 398 başvuru ile İstanbul birinci sırada yer alırken, Ankara 504 başvuru ile ikinci, Bursa 186 başvuru ile üçüncü, İzmir 164 başvuru ile dördüncü, Manisa ise 124 başvuru ile beşinci sırada yeraldı.

Sıfır çeken iller

Ayrıca; Bingöl, Çankırı, Erzincan, Hakkari, Siirt, Bayburt, Ardahan ve Kilis'ten hiç patent başvurusu yapılmadığı kaydedildi.