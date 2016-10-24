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Akbulut: 'Yöresel değerlerimize tescille sahip çıkalım'

7. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 26 Ekim'de 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla Antalya'da kapılarını açacak. Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, yaptığı açıklamada “Yöresel değerlerimize tescille sahip çıkalım” dedi.

Akbulut: Yöresel değerlerimize tescille sahip çıkalım

24 Ekim 2016 12:32

Yöresel ürünlerin üretimini artırmayı ve yerinde istihdam sağlamayı hedefleyen 7. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 26 Ekim'de “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla Antalya'da kapılarını açacak. Bu yılki fuara 13 kalkınma ajansı, 116 ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsasının yanı sıra 200 ‘de firmanın katılacağı bildirildi. Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, fuara katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, oluşan bu sinerji ve var olan katma değerin dünya pazarlarına hızla yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Akbulut, YÖREX Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı'nda Ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ile birçok firmanın kendi yöresel ürününü, kendi şehrinin marka değerini tanıtacağını söyleyerek “26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 5 gün sürecek olan bu fuarda Adres Patent standında Coğrafi işaretler, Sınai Mülkiyet hakların korunması ve katma değerli ürünlerle risksiz ticaretin önemi vurgulanacak. Coğrafi işaretler kültürel mirası ve geleneksel üretimin yanısıra bölge üreticisini, tohumu, toprağı, iklimi koruyan bir sistemdir. Son yıllarda tüketicilerinin daha bilinçli ve seçici tercihler yaptı. Yöresel ürünlere yöneldi, halkımız kültür ve geleneklerine sahip çıkmakla birlikte damak tadına da sahip çıktı. Coğrafi işaretler ülke tanıtımına ve ekonomisine doğrudan katkı sağlayan yatırım araçlarıdır. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile dört mevsimi bir arada yaşayan ve eşsiz tarihi, kültürel, yöresel ürün ve değerlere sahip bir konumdadır. Bu değerlerimizi dünya pazarlarına tanıtmak rekabet gücümüzü arttırma noktasında marka olarak daha fazla kullanmalıyız” dedi.

“Sadece ülke bazında koruma yetmiyor”
Küresel pazarlarda fark yaratmak ve katma değer oluşturmak için global markalar ve değerler oluşturmayı hedeflememiz gerektiğini vurgulayan Akbulut; “Ülkemizde coğrafi işarete konu olan ürün sayısının yaklaşık 2 bin adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut durum itibarıyla koruma kapsamında olan coğrafi işaretler kadar henüz tescil edilmemiş potansiyel değerlerin bütününe yönelik tanıtım ve ticarileştirme konusunda ciddi adımlar atılması gerekmektedir.

Sadece ülke bazında coğrafi işaret tescili yetmiyor. Uluslararası alanda da tescil ettirmek şart! Dolayısıyla iki yüz kadar ürünümüz, ülkemizde “coğrafi işaretle” tescil edilmişken; Buna karşın uluslararası tescil edilmiş ürün sayımız, henüz parmak sayımızı geçmedi. Coğrafi işaretlerin dünya pazarlarında yer alması konusundaki heyecan, istek ve atılımlarımızı gerçekleştirmeden önce ürünlerimizi mutlaka ülkemizde ve tüm dünya da coğrafi işaret ve sınai mülkiyet haklarının korumasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Etiketler: Cumhur Abdullah Akbulut


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