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Akçaabat’ta intihar

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi, başına dayadığı silahlı ateşleyerek intihar etti.

Akçaabatta intihar

25 Ocak 2017 19:30

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol mevkiinde saat 15.00 sıralarında ikametinde başına dayadığı silahı ateşleyen Muharrem A. (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Muharrem A.’yı ölü halde bulan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Muharrem A.’nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırırken bir süre önce annesini kaybettiği ve bu nedenle psikolojisinin bozuk olabileceği bildirildi. Öte yandan Muharrem A.’nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Etiketler: akcaabat, intihar


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