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Akçakoca sahiline ölü yunuslar vurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile üç ölü yunus vurdu. Balıklar incelenmek üzere araştırma merkezine gönderildi.

Akçakoca sahiline ölü yunuslar vurdu

26 Nisan 2017 16:05

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahile 3 yunusun vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri balıklar üzerinde inceleme yaptı. Balıklar incelenmek üzere araştırma merkezine gönderildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede yunus balıklarında her hangi bir yaralanma veya silah izine rastlamadı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, hiçbir balıkçının kasten Yunus balıklarını öldürecek kadar cani olmadığını söyledi.

Karakaş, ’’Balıkçıların Yunusları öldürmesi iddiasına tamamen saçmalık. Çünkü hiçbir balıkçı Yunus balığına kurşun atmaz. Balıkların ölü bulunduğunda deniz kabarıktı, hiçbir balıkçı denize çıkma şansı yoktu. Kimse balıkçıları suçlamaya kalkmasın. Balıklar ağlara takılmış olabilirler, intihar etmiş olabilirler. Çünkü bu hayvanlar strese girdiklerinde kendi kendilerini öldürüyorlar. Bu konuda bilimsel bir açıklama gerekir’’ diye konuştu.

Tuncay Türkgülü


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