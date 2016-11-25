TG Binbaşı Tekipek, beraberinde Komutan yardımcısı Degak Özel Tim-3 Komutanı TG Seyir Astsubay Başçavuş Güray Burhan Çoşkun ve komutan yardımcısı Hakan Karataş ile birlikte, Başkan Yemenici’yle 2017 planlaması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Heyet, 2016 yılında Akçakoca Belediyesinin 'Güvenli Sahil Düzce' projesine çok önemli katkılar veren Cüneyt Yemenici’ye teşekkür etti. Ziyarette boğulmaların önlenmesi ve sahillerde güvenlik önlemlerinin takibinden sorumlu Akçakoca İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu da hazır bulundu. 2016 sezonunda çok önemli bir sıkıntı yaşanmadığı ifade edildi. Boğulma hadiselerine kurulan jet sky’li kurtarma timi ile hızla müdahale edildiği ve 2017 de bu timin daha da geliştirileceği belirtildi.

Tuncay Türkgülü