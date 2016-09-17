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Akçakoca’da gün batımı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca’da akşam vakti deniz ile güneşin buluşması izleyenleri hayran bırakıyor.

Akçakocada gün batımı

17 Eylül 2016 10:05

Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla muhteşem görüntünün oluştuğu Akçakoca Balıkçı Barınağı, bir sonbahar akşamında gün batımında eşsiz güzelliğiyle oluşan kartpostallık manzara izleyenleri hayran bırakıyor. Özellikle aileleriyle birlikte hafta sonu tatillerini Akçakoca’da geçiren tatilciler için güneşi batırmanın keyfi daha bir başka oluyor. Gün batımını izlemek için liman çevresinde bir araya gelen vatandaşlar gün batımının fotoğraflarını çekerek hatıralarına ekliyorlar. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: Akçakoca, düzce, gün batımı, karadeniz


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