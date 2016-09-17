Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla muhteşem görüntünün oluştuğu Akçakoca Balıkçı Barınağı, bir sonbahar akşamında gün batımında eşsiz güzelliğiyle oluşan kartpostallık manzara izleyenleri hayran bırakıyor. Özellikle aileleriyle birlikte hafta sonu tatillerini Akçakoca’da geçiren tatilciler için güneşi batırmanın keyfi daha bir başka oluyor. Gün batımını izlemek için liman çevresinde bir araya gelen vatandaşlar gün batımının fotoğraflarını çekerek hatıralarına ekliyorlar.

Tuncay Türkgülü