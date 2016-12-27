Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Akçakoca’da köy muhtarları çöplerinin alınmasını istiyor

Akçakoca’da köy muhtarları çöplerinin alınmasını istiyor

Akçakoca’da köy muhtarları köylerdeki çöplerinin alınmasını istediler.

Akçakocada köy muhtarları çöplerinin alınmasını istiyor

27 Aralık 2016 11:19

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt yemenici, köy muhtarlarına yaptığı ziyaret sırasında Köy muhtarlarının çöplerinin alınması talebinde bulundular. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, çöplerinin alınması konusunda muhtarlara haklı olduklarını dile getirerek ’’Bende isterim çöplerinizi almayı ancak çöp kamyonum yetersiz.Bu konuyu Valiliğe bildirmemiz gerekiyor, köyler için 2 adet çöp kamyonu olsa kesinlikle bütün köylerin çöpleri alınır.Bu konuda girimde bulunalım hep birlikte’’ diye konuştu.

Muhtarlar, çöplerin köylerden alınmasıyla dere yataklarına çöpler atılmayacak ve çöplerinde denize gitmeyeceğini belirttiler. 

Tuncay Türkgülü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç