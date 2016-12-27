Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt yemenici, köy muhtarlarına yaptığı ziyaret sırasında Köy muhtarlarının çöplerinin alınması talebinde bulundular. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, çöplerinin alınması konusunda muhtarlara haklı olduklarını dile getirerek ’’Bende isterim çöplerinizi almayı ancak çöp kamyonum yetersiz.Bu konuyu Valiliğe bildirmemiz gerekiyor, köyler için 2 adet çöp kamyonu olsa kesinlikle bütün köylerin çöpleri alınır.Bu konuda girimde bulunalım hep birlikte’’ diye konuştu.

Muhtarlar, çöplerin köylerden alınmasıyla dere yataklarına çöpler atılmayacak ve çöplerinde denize gitmeyeceğini belirttiler.

Tuncay Türkgülü