Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Ereğli Caddesi Barbaros Kavşağı’nda Ö.G. idaresindeki otomobil ile V.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden V.Ç.'nin aracı, refüjü aşarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Ö.G. ve yanında bulunan M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü V.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.