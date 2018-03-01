Diğer
Kategoriler

Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akçakocada trafik kazası: 3 yaralı

01 Mart 2018 19:44

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Ereğli Caddesi Barbaros Kavşağı’nda Ö.G. idaresindeki otomobil ile V.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden V.Ç.'nin aracı, refüjü aşarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Ö.G. ve yanında bulunan M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü V.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç