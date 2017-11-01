Akçakoca'daki içme suyu barajı ismi değişti

Akçakoca Belediye Meclisi tarafından, Akçakoca Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında içme suyu barajı adında değişikliğe gidildi, Oy birliği ile barajın adı Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajı olarak kabul edildi.

Başkan Yemenici, ‘’Ahde vefanın önemine değinerek aylar önce Belediye Meclisimiz tarafından bir isim koymuştuk,isim sadece Akçakoca Nazmi Çiloğlu barajı idi,ancak daha sonra düşündük ve son kararımızı verdik.Oy biriliği Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajı ,s,mini koyarak Sarıyayla köylülerimizide bu ana ismini yazdık’’dedi.

Tuncay Türkgülü

