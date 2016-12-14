Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında deplasmanda Kırklarelispor’u 3-1 mağlup eden Osmanlıspor’un başarılı teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ‘Alex Song Osmanlıspor’da şeklinde çıkan haberlerin temeli olmadığını kaydetti.

“Endişeli geldik”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kupada bir üst tura çıkabilmek için bir maç daha kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, “Endişeli bir müsabakaya gidiyoruz, böyle bir anlayışla geldik. Çünkü bu müsabakaların konsantrasyonlarında özellikle bir üst ligdeki oyuncular daha zorluk yaşıyor, bir alt ligdeki oyuncular da kendilerini ifade etmek için oldukça sınırlarını zorlayan tavır ve davranışlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla biz bu maçın başından sonuna kadar bu endişemizi taşıdık. Çünkü rakip de hakikaten tebrik ediyorum. Onlar da kendilerini ifade etmek için çok yüksek seviyede mücadele ettiler. Ama kazanmak güzel, iki müsabakamızı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu gruptan çıkabilmek için bir müsabaka daha kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Planlarımızı o yönde yapmaya çalışıyoruz. Güzel, sevimli bir şehirde güzel bir müsabaka oynadık ve evimize dönüyoruz. Mutluyuz” dedi.

“Başarımızın sırrı oyuncularımızın karakteri ve kulüp yapımız”

Tecrübeli çalıştırıcı Akçay, hem lig hem kupa hem de Avrupa’da başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerine değinerek, “Oyuncu kalitemizin karakter olarak iyi olması ortaya koydukları duruş bizi bence başarılı olma konusunda birinci etkenimiz o. Kulüp şartlarımız ve yönetim kurulumuzun bize sağladığı şartlarda bunda çok önemli. İkisi bir araya gelince, kendilerini ifade etme açlığı çeken oyuncularımız ve kariyer planlamalarını doğru ve düzgün yapmış olmalarını da ayrıca performanslarının bu kadar büyümesine neden oldu. Biz bu değerlerin elimizde olması nedeniyle sonuç olarak da güçlü bir sonuç ortaya çıkıyor. Oyuncularımızın karakteri, kulüp yapımız başarıda büyük etken” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray maçı önümüzdeki dönem stratejilerimizi belirleyecek”

Ligde hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için belirleyici sonuçları olacağını belirten Akçay, “Galatasaray müsabakası bizim önümüzdeki dönem stratejilerimizin belirleyicisi olacak. Aynı zamanda Avrupa ligi başarımızın da bir yeniden onaylanması için o maçta göstereceğimiz bizim açımızdan önemli. Oyuncularımızla bunları konuşuyoruz. Bugün rotasyona uğramış oyuncularımızın da sorumluluklarının bilincinde olacaklarını biliyorum. Daha önceki müsabakalarımızdan daha yukarıya çekebileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Galatasaray ve bizim işimiz bence zor olacak” dedi.

“Alex Song’la ilgilenmiyorum”

Akçay, medyaya yansıyan transfer haberleri ve özellikle ‘Alex Song’ haberlerini doğruyu yansıtmadığını belirterek, “Çok asparagas bir haber o, herhangi bir dayanağı yok bence. Temeli olmayan haberler. Bunlar, oyuncu temsilcilerinin basın ayağı ile yapmış oldukları bir strateji. Saygı duymasak da oluyor. Her kulüp her zaman transfer ister. Ama transfer iki tarafı keskin kılıç gibi, yani sonuçta siz transfer yapmak için yaptığınızda bazı şeyleri kaybediyorsunuz. Dolayısıyla transfer konusunda ihtiyaçlarımız çok fazla yok. 2-3 bölgede bazı ihtiyaçlarımız olabilir. Ama transfer yapmak için de yapmayacağız. İzleme ve transfer komitemiz ile bazı oyuncuları takip ediyoruz, seyrediyoruz. Haklarında en yakın zamanda karar vereceğiz. Sanıyorum önümüzdeki 10 gün içerisinde de bazı şeyler netleşir. Alex Song’la en azından ben ilgilenmiyorum” şeklinde konuştu.

“Yüzümüzdeki çizgileri yukarı doğru gösterip herkesi çıldırtmalıyız”

Ülke genelinde ve özellikle geçtiğimiz gün Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısı hakkında da konuşan Akçay, “Bana ne kadar söz düşer bilemiyorum. Ben bir siyasetçi değilim, spor adamıyım ama bu ülke bu tip şeylerle mücadele etmeye alışmış genetiğinde cesaret, cesurluk, savaşçılık dini inançları gereği de sabrı buna katarsanız yani hangi düşman olursa olsun karşısında ne olduğunu anlamak zorunda. Karşılarında güçlü bir ulus var, insanlarımız var. Ayrıca bu memleketin üzerinde veya yerin altında Allah dostu bir yığın insan var. O kadar basit değil bazı şeyler. Dolayısıyla ölülerimize rahmet kalanlarına sabır. Yüzümüzdeki çizgileri yukarı doğru gösterip herkesi çıldırtmalıyız. Gülmeye ve dirence devam etmeliyiz” dedi.

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem de Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele ettikleri gruplarında henüz puanla tanışamamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, bugünkü mücadelede futbol adına ezilmeden sahada yer aldıklarını söyledi. Galibiyetlerinden dolayı Osmanlıspor’u tebrik ettiklerini dile getiren Erdem, hafta sonu oynayacakları lig maçlarını kazanarak moral bulmak istediklerini söyledi.

Koray Ustabaşı