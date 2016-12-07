Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın akşam Ankara’da İsviçre’nin Zürih takımıyla oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Zürih’in bir alt ligde olmasına rağmen Steaua Bükreş ve Villarreal’e kafa tutan, Osmanlıspor’u ilk müsabakada mağlup eden bir takım olduğunun altını çizen Akçay, yarın akşam önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Zürih’in oyun tarzı olarak genelde Osmanlıspor’a yakın bir takım, oynayan, koşuda ve fiziksel olarak yüksek bir takım olduğunu belirten Osmanlıspor Teknik Direktörü, "Beklentileri fazla olan oyuncular; gelecekleri ile ilgili kariyerleriyle ilgili düşünen oyunculardan kurulu bir takım. Bir alt ligde olmasına rağmen bugün Steaua’ya, Villlarreal'e ve bize ilk müsabakalarda kafa tutan ve hatta bizi mağlup eden bir takım” diye konuştu.

“Asla umutsuz değiliz”

Oyuncu yapısı çok yüksek seviyede gözükmese de kariyer açlığı içerisinde ve onu yakalama çalışan bir gruba karşı oynayacaklarını hatırlatan Akçay, ”Bu nedenle biz de onlar kadar hatta onlardan daha fazla koşmak ve mücadele etme önceliğimiz var. Ondan sonra üzerine koyacağımız şeyleri inşa etmeliyiz diye bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. O nedenle yarın aksam camiamız için, bizler için, oyuncularımız için zor bir müsabaka olacak ama asla umutsuz değiliz. Takdiri Allah'a bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“Bazı oyunculara dikkat edeceğiz”

Akçay, "Yarın için önlem alacağınız futbolcular var mı?" sorusuna "Cavusevic oynarsa; tabi fiziksel olarak güçlü bir oyuncu, stoperler üzerinde baskı oluşturabilen, onlara bazı zorluklar çıkartabilen bir oyuncu. Özellikle ligde zaman zaman oynatılan Kone var, orta sahada Kukeli var; yani bunlar belki şut olarak etki oluşturan oyuncular ama biz bireysel olarak oyunculara takılmak yerine her şeyimizi yine birlikte yaparak, yardımlaşarak çözmeye çalışacağız ama dikkatimizi verecek olduğumuz oyuncular olacak” diye cevapladı.

Osmanlıspor taraftarına bir çağrısı olup olmadığı sorusuna ise Akçay, şöyle cevap verdi:

“Taraftarımız bence lige başladığımızdan itibaren gerek duruş olarak gerek slogan ve davranış olarak Türkiye’de örnek bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu yakından takip ediyorum. Ban göre yarın akşam da aynı çizgide olacaklarını ve bize yüksek düzeyde destek vereceklerini bekliyoruz. Umarım taraftarımızın tavır ve davranışı değişmez.”

“Beşiktaş’ın direncini o penaltı kırdı”

"Dün, Beşiktaş ve Dinamo Kiev arasında oynanan maçta hakem hatası vardı, sizin de böyle kaygılarınız var mı?" sorusuna ise Akçay şu cevabı verdi:

“Geçmişten beri ülke olarak, ırk olarak baskı altında tutulan ve çok fazla iletişim kuramadığımız gerçeği var. Ama şunu da kabul etmeliyiz, bu tip hakem hataları herkes için geçerli olabilir. Bizim bu hakem hatalarına takılmaktan daha çok futbolumuz kalitesini yükseltmek ve baskı oluşturma konusuna biraz kafa yormamız gerekiyor. Adaletsizliğin sadece bize yapıldığı takıntısıyla gidersek, bence önümüzü aydınlatmamış oluruz. Onu düşüneceğiz, bir yere koyacağız, neden öyle olduğunu sorgulayacağız ama takılmayacağız. Bence kaliteyi yükseltme yolunda çalışmalı ve algıyı o yönde yönlendirmeliyiz. Öbür türlü geriye doğru bir dönüş olabilir. Savunulma mekanizması için çok kolay bir anlayış olur. Çok takılmamak gerek ama ‘Beşiktaş’ın direncini o penaltı kırdı mı derseniz, evet.”

Hazırlıklar tamam

Osmanlıspor, Zürih maçının hazırlıklarını tamamladı. Osmanlı Stadı'nda Teknik Direktör Mustafa Akçay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.