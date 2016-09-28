UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda yarın Zürih ile oynayacak olan Osmanlıspor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın yapılacağı Letzigrund Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Akçay, kupa sahibi olan ve ülkenin önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını belirterek, "Çok saygı duyduğumuz bir rakip, gücünü biliyoruz. Villarreal karşısında maçın sonuna kadar gösterdikleri taktik, fiziksel güç bizi bu konuda çok dikkatli olmaya itiyor" dedi.

Rakibin güçlü oyunculara sahip olduğuna değinen Akçay, "Yaş ortalaması olgun bir takım ve gelecekle ilgili planlarının tekrar lige geri dönmek olduğunu anlıyorsunuz. Az hata yapan maçı kazanacak, umarım bizim lehimize olur" diye konuştu.

Maçın favorisinin kim olduğu yönündeki bir soruya ise Akçay, şöyle cevap verdi:

"Bana göre Zürih takımı. Kağıt üzerinde belki bizim Süper Lig’de bir takım olarak görünmüş olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Tecrübeli bir ekole sahipler, tecrübeli bir takım ve bunu yarın da sahaya yansıtacaklar diye düşünüyorum. Futbolun şöyle bir kuralı vardır; eğer rakibinize saygı duymazsanız, sizden intikamını alır. Biz bu gerçeği bilerek ve avucumuzun içinde aklımızı tutarak, yarınki müsabakaya çıkacağız."