Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maça rotasyonla çıktıklarını belirten Akçay, “Kullandığımız oyuncu arkadaşlarımızın geri bildirimleri çok iyi oldu. İyi bir duruş sergiledik. Rakibimize karşı bazı alanlarda üstünlük sağladık. Orta sahadaki mücadeleyi biraz devre dışı bırakan bir mücadele oldu. O bölgede biraz riskli olduğu için biz özellikle biraz daha kenarları kullanmak istedik. Bazı bölümlerde de başarılı olduk. Rakip sonuçta Fenerbahçe, derinliği olan bir kadroya sahip. Buna rağmen oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İyi bir mücadele gösterdik. Her iki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Akçay, Osmanlıspor’un üçüncü bölgesindeki problemlerle ilgili soruya ise, “Bazı taktiksel yardımlaşmalarla bu problemin bir bölümünü çözüyoruz. Rakip arkasına yapılacak olan koşular, topun üçüncü bölgede tutulması ve etkin bir arkadan gelişi sağlamak için zaman zaman zorluklar yaşamıyor değiliz. Oyuncularıma güveniyorum, mevcut olanlarla gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz” diye cevap verdi.

Akçay, maçta çok faul olduğunu hatırlatan bir basın mensubunun ‘taktik faul yapıyor musunuz’ sorusu üzerine, “Asla taktik faul yapma düşüncesiyle sahaya çıkmıyoruz; ama özellikle korner, ölü top atışlarında geriye dönüşlerle alakalı bire bir etki bir hücum oyuncusuyla karşılaşıldığında biz bir taktik faulü isteriz” ifadelerini kullandı.