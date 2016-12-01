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Akçay: Kartal’ı cesaretinden dolayı kutluyorum

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Genç oyunculara bu kulvarda yer verdiği için Antep takımını da kutluyorum” dedi.

Akçay: Kartalı cesaretinden dolayı kutluyorum

01 Aralık 2016 21:45

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor - Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Soğuk bir Ankara akşamında güzel bir sonuç aldıklarını kaydeden Akçay, “Kadromuzda değişik nedenlerle oynamakta geciken oyuncularımızı sahneye sürdük. Bu soğuk akşamda bizi ısıtan bir sonuçla evimize döneceğiz. Genç oyunculara bu kulvarda yer verdiği için Antep takımını da kutluyorum. Sağlıklı bir yapı kurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla bu cesaretinden dolayı da hocayı kutluyorum. Her iki takımın oyuncuları da kazanmak için elinden geleni yaptı, şanslı olan taraf bizdik. İlk yarı skoru 2-0 yaptıktan sonra ikinci yarı oyun kalitemiz düştü ama skoru yakalamış olmamız bizim için önemliydi” şeklinde konuştu.  

Caner Ünver - Fatih Erdoğan 


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