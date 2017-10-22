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Akçay: 'Kaybettiğimiz için üzgünüm'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Kaybettiğimiz için üzgünüm” dedi.

Akçay: Kaybettiğimiz için üzgünüm

22 Ekim 2017 19:20

Süper Lig'in 9. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Zor bir deplasman oynadık. Bireysel hatalar oluyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Oyuncularımı kutluyorum. Bunlar maçın sonuçları. Kaybettik, üzgünüz. Önümüzdeki maçlara arkadaşlarımız çok daha iyi hazırlanarak kendilerini ifade edecektir. Konyaspor büyük bir camia. Sorunları çözebilir. Önümüzdeki günler bunları göstermek için uygun zaman olacak” diye konuştu. 

Alparslan Ötüken
 

Etiketler: Kayserispor, konyaspor

 

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